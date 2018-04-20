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内政部长称地方首长贪污行为

不是因为公务员工资低而是利欲熏心

【雅加达安达拉网】内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）称，地方首长贪污行为不是因为公务员工资低而是利欲熏心。

“其实不是因为地方首长工资低，而引发地方首长贪污腐朽不当行为，原则上，地方首长的监督和管理规定挺好，但是有多位地方首长遭肃贪会就地逮捕（OTT），理由是地方首长工资低而是唯利是图和见利忘义。” 内政部长扎赫约库莫罗如是说。

扎赫约库莫罗表示，地方首长对此问题了解经常发生贪污受贿行为，尤其将对民众带来负面的影响。

扎赫约库莫罗认为，其实他曾多次提醒公务员贪污受贿行为是违法也缺德的行为，虽然很多地方官员受贿而遭肃贪会就地缉犯，然而，屡抓屡犯，地方官员贪污受贿违法行为仍然猖獗。

“政党通过心理测试的方法推举候选人为地方首长，但是金钱依然是最有吸引力的东西，因此地方首长和官员利欲熏心，涉贪污受贿层出不穷。这是道德的歪风。”扎赫约库莫罗这样说。

扎赫约库莫罗解释说，迄今他与肃贪会到各地区向地方首长解释经常有贪污受贿行为。这是为避免地方首长涉及贪污受贿案。

“我要求地方首长使用现代化的电子计划（e-planning）及对照常有贪污受贿案的地区作出妥当的政策，因此，主要是地方首长的预算必须仔细。”扎赫约库莫罗继续说。

此外，西爪哇省长阿赫莫德赫里亚丸（Ahmad Heryawan）给内政部建议有关提升地方首长的工资，因为地方首长在竞选活动的预算比每月工资高，这是为地方首长不敢涉及贪污受贿案。