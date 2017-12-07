Thursday, December 7th, 2017 | Posted by

内政部长提醒 勿使用游说方式通过地方预算案

内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）

内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）

【雅加达安塔拉新闻网1206日讯】内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）提醒所有地方首长不要使用游说方式批准地方预算案。

周三（126日）内政部长在雅京内政部人力资源开发机构（BPSDM）为2017年第三部队内政部首长和副首长候选人介绍情况时如是说。

在地方预算计划中，不应该有与地方议会（DPRD）资金讨价还价的问题。在预算计划方面，不应有任何妥协，应该按照人民的期望、DPRD的愿望和竞选承诺。“扎赫约如是说道。

内政部长向所有区域领导人申明，不要为了通过当地方案包括在DPRD批准过程中而提供更多的报酬。这与涉嫌贿赂案件，目的是使2018年政府收支预算草案（RAPBD）合法化。

占碑与地方议会问题，那提醒我们与国会不要以奖励诱惑强加地方政府的预算计划，肯定会被揭露正如在占碑和一些地区一样。”扎赫约解释说。

涉嫌贿赂DPRD成员的若干省级官员，以便在批准会议上批准2018RAPBD财政年度预算。涉嫌行贿的占碑省府官员有执行任务秘书Erwan Malik、公共工程部的代理团长和公共房屋和区域助理 Saifuddin

肃贪会（KPK）已成功没收47亿盾。据悉，这笔钱计划在批准RAPBD会议上分发给占碑省DPRD 的一些成员。此前，一些省议会的成员威胁批准缺席本次会议提出的预算，因为没有在占碑省政府的保证。为了顺利批准RAPBD，省政府同意把钱贿赂给议会议员。

与此同时，肃贪会已经逮捕了有关方面的官员，并计划传召占碑省长 Zumi Zola作为涉嫌受贿案件的调查。

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