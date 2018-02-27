Tuesday, February 27th, 2018 | Posted by

内政部长扎赫约称
民众可以批评政府但不要有侮辱和诽谤的言论

内政部长扎赫约库莫罗。

内政部长扎赫约库莫罗。

【雅加达点滴新闻网226日讯】内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）表示，政府愿接受公众和反对派的建设性批评，但不可有侮辱和诽谤言论。

政府对批评持开放态度，内政部长和政府，包括整个社会的组成部分应该对每一个批评开放。”扎赫约周一（226日）在雅京中区内政部办公室如是说道。

扎赫约比喻了经常批评政府的副国会议长 法德利佐恩（Fadli Zon）的态度。扎赫约认为是还属于合情合理的，因为法德利佐恩作为反对党的地位和履行国会监督的部分职责，他有义务对政府的工作进行监督和批评。

据扎赫约称，无证据的怀疑可能会破坏任何政治决策过程。

因为涉及到我们作为人类的自尊，当然，如果受到侮辱和传播诽谤新闻，任何人都不会接受，我们必须向当局投报。”扎赫约如是说道。

据扎赫约介绍，社交媒体的侮辱和诽谤言论已经很盛行。扎赫约还请求公众不要再侮辱国家的标志。

如果你们感到怀疑就请你们批评。另一方面，我肯定在我们社会中，这个怀疑必须优先提出来。”扎赫约如是说道。

Incoming search terms:

  • 扎区

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=207396

Posted by on Feb 27 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added