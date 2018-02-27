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内政部长扎赫约称

民众可以批评政府但不要有侮辱和诽谤的言论

【雅加达点滴新闻网2月26日讯】内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）表示，政府愿接受公众和反对派的建设性批评，但不可有侮辱和诽谤言论。

“政府对批评持开放态度，内政部长和政府，包括整个社会的组成部分应该对每一个批评开放。”扎赫约周一（2月26日）在雅京中区内政部办公室如是说道。

扎赫约比喻了经常批评政府的副国会议长 法德利佐恩（Fadli Zon）的态度。扎赫约认为是还属于合情合理的，因为法德利佐恩作为反对党的地位和履行国会监督的部分职责，他有义务对政府的工作进行监督和批评。

据扎赫约称，无证据的怀疑可能会破坏任何政治决策过程。

“因为涉及到我们作为人类的自尊，当然，如果受到侮辱和传播诽谤新闻，任何人都不会接受，我们必须向当局投报。”扎赫约如是说道。

据扎赫约介绍，社交媒体的侮辱和诽谤言论已经很盛行。扎赫约还请求公众不要再侮辱国家的标志。

“如果你们感到怀疑就请你们批评。另一方面，我肯定在我们社会中，这个怀疑必须优先提出来。”扎赫约如是说道。

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