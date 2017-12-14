Thursday, December 14th, 2017 | Posted by

内政部长呼吁社会民众
一起抵制地方首长选举中任何抹黑竞选活动

内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）

内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）

【井里汶安达拉新闻网1213日讯】内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo）呼吁社会民众一起抵制2018年地方首长选举任何抹黑竞选活动，扎赫约希望严厉制裁抹黑竞选活动特别是那些传播种族、宗教、族群和派别（SARA）的不法分子。

我们必须打击进行抹黑竞选活动特别是那些传播种族、宗教、族群和派别的不法分子。”扎赫约周三（1213日）在西爪哇井里汶对记者如是说道。

扎赫约说，在2018年地方首长选举中，所有的候选人都要优先考虑方案和想法，以便后来成为统治者。他们在地方首长选举进行任何抹黑竞选活动来表决，这是不应该被允许和给予继续竞选活动。

扎赫约说：“这个地方首长选举必须要有程序，概念和想法，不要诽谤，仇恨言论和政治金钱”。

扎赫约还强调了经常发生的金钱政治，因为他说，无论地方首长选举、总统和国会候选人应该要有严厉的制裁。

扎赫约说：“如果就地发现使用金钱政治必须取消选举资格。”

虽说地方首长选举是成功的，如果社区参与程度高，他说，去年参与率为74％。今年普委会（KPU）和政府的目标至少要达到78％。

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