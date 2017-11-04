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冀能舒缓扎旺一带每天严重堵车情况

总统为Becakayu收费高速公路主持通车典礼仪式

【雅加达11月3日综合媒体报道】入出雅京都市车辆几乎必须经过扎旺一带的交叉路段，从雅京进入外环的高速公路也必须经过扎旺（Cawang）路段，因此不仅周日工作尖峰时间，即使周末的交通状况也没有比周日好得多。

扎旺不仅成为雅京与外围城市的交通要道，更成为交通的瓶颈和短板。22年前计划的Bekasi-Cawang-Kampung Melayu （简称Becakayu）总长度约24公里收费高速公路意在解决扎旺一带多年来司空见惯的严重堵车情况，然而，因为财务状况，这项计划进展了不到一半就完全叫停，使该高速公路成为烂尾工程。直到佐科威总统执政后，该工程才浴火重生，卷土重来，营运公司的股权重新调整并立即再启动这项雅京市民和勿加西（Bekasi）梦寐以求的收费快捷车道。

周五（11月3日），佐科威总统在国营企业部长莉妮苏玛尔诺 （Rini Soemarno），公共工程与住房部（PURR）部长巴苏基哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono），内阁秘书 帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung），交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (Budi Karya Sumadi) 和雅京特区政府官员陪同下，为Becakayu收费高速公路1B和1C路段主持通车典礼仪式。从此将大大缩短雅京-勿加西行程时间，前往勿加西车辆也不需要再经过往往水泄不通的芝甘北（Cikampek）高速公路出入口。

Becakayu收费公路由Kresna Kusuma Dyandra Marga（KKDM）建造和经营。 KKDM公司股份98.97％为PT Waskita Toll Road 高速公路公司拥有，其他1.03％有PT Jasa Marga Tbk公司持有。

PT Waskita Karya 上市公司总经理M Choliq称，有关公路收费还在等待PURR部长决定书，在未有部长决定书之前，民众可以分享两周免费试用期。

目前1B和1C，即总长8.4公里的Cipinang-Jakasampurna路段已经可以通车使用。政府预计至2019年底总长23.8公里的勿加西-马来村（Kampung Melayu）高速公路工程将竣工。

与此同时， M Choliq也透露，PT Waskita Karya 拟出售该公司拥有的全国各地的10条高速公路的公司股份。其中包括Becakayu收费高度公路。 Choliq还说：“任何私企，国营公司和外国企业也欢迎购买该公司的股份。

Choliq还透露，很多国内外投资者都表示浓厚的兴趣认股，有来自澳大利亚和马来西亚的公司已表示有兴趣，目前已在洽谈中。