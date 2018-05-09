Posted by admin

冀组建第三轴心联盟参选总统

卡铎努尔曼多拜会祖尔基弗利哈桑

【雅加达Detik网】2019年总统选举的脚步越来越靠近，原国军总司令卡铎努尔曼多（ Gatot Nurmantyo）陆军上将参选2019年总统选举，卡铎陆军上将正与众多政党中央理事会维持沟通，尤其曾与斗争民主党中央理事会总主席美佳娃蒂（Megawati Soekarnoputri）和民主党总主席苏西洛（SBY）进行会谈，不过这是为顺利参选2019年总统选举的唯一目的并获得政党的支持。

“我曾与美佳娃蒂、苏西洛和人民协商会议长祖尔基弗利哈桑（Zulkifli燞asan）进行会谈，不过我已要求大印尼行动党)总主席帕拉波沃（Prabowo Subianto）和民主复兴党（PKB）总主席慕海敏伊斯甘达抽时间进行会谈。 ”卡铎昨日在国会办事处如是说道。

卡铎陆军上将表示，我很有信获得政党的支持参选2019年总统选举，特别获得总统选举的选票，不过我对此机会必须好好把握。

“我对总统选举的选票非常深信。”卡铎说。

“其实我是前任国军总司令的职位身份，我为国家将全力以赴应对任何问题，为国家争光，不轻易放弃，我对任何工作任务准备就绪，特别是为国家的贡献，不过我准备参选2019年总统选举。”卡铎陆军上将续说。

被问到靠拢哪个政党参选2019年总统选举时，卡铎对此问题不愿回应，不过我们对此事按照2017年选举的法律规定。

“原则上，我们必须有20%的席位才可以参选2019年总统选举，不过我对哪个政党准备靠拢。” 卡铎这样表示。

此前报道，卡铎陆军上将于中午拜会人民协商会议长祖尔基弗利，陪同祖尔基弗利的有国民使命党秘书长Eddy Soeparno。此外，卡铎陆军上将驳斥有关昨日的会谈包括有意组建第三轴心联盟参选总统的企图，不过这是作为民众会见人民协商会议长。

“我到国会办事处作为民众会见人民协商会议长，不可能提到组建第三轴心联盟参选总统。”卡铎陆军上将说。