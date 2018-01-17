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冀望辅导委员会主席维兰多回笼

民心党内两派互斗 互相开除党员

本报讯】人民良心党(Hanura)出现内斗问题，其实，不久前佐科威总统还称赞人民良心党是最团结的政党。

但现在出现该党内斗现象，两派党员互相开除对方党员。部分党员冀望该党辅导委员会主席现任政治安全统筹部长维兰多回笼主持民心党党务。

2017年4月当乌斯曼．萨布达．欧东(Oesman Sapta Odang)争取地方代表理事会主席的时候，民心党秘书长萨利弗汀．苏汀(Sarifuddin Suding)仍支持乌斯曼。

现在，一些社会自筹机构将萨利弗汀．苏汀告到国会尊严委员会，控告苏汀干预地方代表理事会事务。

以上是旧事，现在该党总主席乌斯曼与秘书长苏汀反目成仇，互相开除对方。1月14日周日乌斯曼开除苏汀为该党秘书长。第二天，27位民心党地方代表理事会议员及中央理事会理事开除乌斯曼为该党总主席。

民心党内乱的起因是因为该党部分党员不同意乌斯曼随便发出推荐信给有意竞选地方首长的党员。比如第一日发出推荐信给某位党员为某地区候选人，第二天又发推荐信给另一位党员为同地区的候选人。对同样地区发出两个候选人推荐信。

但乌斯曼阵营反驳该指控，称没有这回事，并表示部分党干开除党总主席为非法行动。乌斯曼昨日称，倘若维兰多愿回笼出任该党总主席，他很愿意交出总主席位职。

维兰多在西爪哇万隆说，他承诺将“下山”解决民心党内部纠纷，他说，所有党员应该维持党的尊严，为国家与民族做出贡献，他希望尽快解决该党内部的纷争。

维兰多不久前曾经调停建设团结党(PPP)与从业党(Golkar)的内部纠纷，现在他必须以政治与安全统筹部长的身份，调解他成立的人民良心党党内的纠纷。