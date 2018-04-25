Posted by admin

冀加强一带一路合作

佐科威总统在京会见香港特区行政长官林郑月娥

【香港头条日报新闻网4月25日电】 印尼总统佐科威（Jokowi）周三(4月25日)在雅京独立宫接见香港特区行政长官林郑月娥（Mrs Carrie Lam）一行。佐科威总统在致辞中对林郑月娥和香港商业代表团的到来表示欢迎，并希望印尼与香港特区能继续加强经济合作。总统也希望加强与香港在法律领域的合作。

林郑月娥说很高兴自去年5月以候任行政长官身分与佐科威总统会面后，两地关系越见紧密，不单是在经济、贸易及投资，亦包括文化、学生交流及铁路人员培训等方面。

她说这次是她首次访问印尼，而印尼是去年11月香港与东盟签订《自由贸易协定》和相关《投资协定》以来她首个访问的东盟国家，因此别具意义。

林郑月娥指香港与印尼在很多方面可以开拓进一步合作。其中香港正积极参与国家「一带一路」建设，她乐见香港企业和专业服务加强在印尼发展，而特区政府亦会作出配合，与包括印尼在内的「一带一路」沿线国家分享香港在城市管理、维持廉洁政府等方面的丰富经验，亦欢迎更多印尼学生到香港升学，以促进民心相通。

她表示香港希望进一步推动区域贸易及经济合作，因此希望印尼支持香港参与正在谈判中的区域全面经济伙伴关系协定。她亦特别向佐科威总统表示，感谢现时共约16万在香港工作的印尼佣工，对香港的家庭和经济贡献良多。她说特区政府会致力保障他们在港的权益，令他们安心地在香港生活和工作。

林郑月娥一行中午出席香港贸易发展局和中华总商会举行的午餐会。林郑月娥下午到访东盟秘书处，拜会了中国驻东盟大使黄溪连，了解东盟的运作。她和邱腾华随后到香港驻雅加达经贸办，探访办事处的同事。

林郑月娥在商务及经济发展局局长邱腾华陪同下傍晚拜会了中国驻印尼大使肖千，感谢大使馆支持香港与印尼的各项交流工作，并对有需要的港人提供协助。