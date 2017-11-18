Saturday, November 18th, 2017 | Posted by

共同打击和防范网络违法犯罪
央行与警察协作为投资和经商提供便利

周五（11月17日)，央行行长阿古斯马尔多瓦尔多约（中)，财政部长丝莉慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati，右四）和国家警察维持治安机构负责人(Kabaharkam)穆基延尔多警察中将（右三）以及央行财政部国家警察高层出席在央行大楼举行的央行，财政部和警察协同增效会谈结束后合影留念。

周五（11月17日)，央行行长阿古斯马尔多瓦尔多约（中)，财政部长丝莉慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati，右四）和国家警察维持治安机构负责人(Kabaharkam)穆基延尔多警察中将（右三）以及央行财政部国家警察高层出席在央行大楼举行的央行，财政部和警察协同增效会谈结束后合影留念。

 

【雅加达Liputan6新闻网1117日讯】为了提供更好的经商便利和创造更佳的投资环境，我国央行（BI)和国家警察（Polri）将继续加强合作及协同效应，以使能吸引更多的外商愿意到我国经商投资，尤其是防范和打击银行网络犯罪方面。因此，警方和央行的合作能塑造越来越好的我国投资环境。

 

周五（17)，央行（BI）行长阿古斯马尔多瓦尔多约（Agus Martowardojo）在雅京央行总部表示，央行与国家警察已正式启动合作机制，加强信息交流和人力资源培训的协同效应。

据阿古斯阐述，国家警察已经成立了一组应对打击网络犯罪威胁特别单位。央行恰好也在对日益猖獗的银行业网络犯罪行为（cyber crime）成立应对小组。

国家警察维持治安机构负责人(Kabaharkam)穆基延尔多警察中将（Komjen Moechgiyarto）透露，迄今为此，警方和国家银行已经建立良好的合作，包括数据和信息交换，网络犯罪监督，银行业安全监管和加强人力资源培训和交流。

穆基延尔多警察中将接着说：“警察和央行在加强人力资源开发和分享信息的工作合作良好，以确保经商的便利和塑造良好稳定的国内投资环境。”

受邀出席这项活动的我国财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）补充说，良好的治安是吸引更多投资者到我国经商投资的一个重要和关键因素。 因此，警方为国家社会治安将扮演重要的角色提升外商到我国投资经商，让外商有信心和具有安全感到我国经商投资。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198511

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