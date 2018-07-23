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六位联盟政党总主席与佐科威共进晚餐

【点滴新闻网雅加达7月23日讯】周一（7月23日）佐科威总统邀请六位支持他竞选2019年总统选举的联盟政党总主席到茂物行宫一起共进晚餐。出席晚宴的政党领袖，分别是斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri)、民族复兴党 （PKB）中央理事会总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar）、从业党（Golkar）中央理事会总主席艾尔朗卡 哈尔丹托（Airlangga Hartarto）、国民民主党 （Nasdem）中央理事会总主席苏里亚巴罗(Surya Paloh)、人民良心党 （Hanura）中央理事会总主席乌斯曼沙普达（Oesman Sapta Odang-SO） 和建设团结党 （PPP）建设团结党中央理事会总主席罗马胡穆兹 (Romahurmuziy)。

佐科威总统由国务秘书部长普拉蒂克诺 (Pratikno)和内阁秘书 帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）陪同，但是普拉蒂克诺和帕拉摩诺阿侬并没有向传媒揭橥晚餐会议的讨论内容。