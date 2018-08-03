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公正福利党称 Fahri Hamzah与PKS已丝毫无关

【kumparan新闻网雅加达8月2日讯】国会副议长法赫利(Fahri燞amzah)遭公正福利党（PKS）开除党籍和国会议员的职务，但是最高法院（MA）判决PKS党中央开除法赫利党籍的决定无效，国会副议长法赫利获得胜利。 然而，即使最高法院取消了PKS的党中央决定，并不意味着国会副议长法赫利可以回锅担任PKS党中央的的干部。

PKS法律事务部主任栽努丁（Zainudin Paru）周四（8月2日）在一份书面声明中说，揊ahri Hamzah已成为过去，他与PKS已没有任何挂钩了！”

代表法赫利法赫利已被PKS驱逐门外，大门也已关闭了。因此，尽管法赫利赢得最高法院的判决，但也无法再能走进PKS的大门了。“我们不能接受法赫利了。”他如斯说。

2004年法赫利代表PKS参选西东努省（NTB）国会议员而当选国会副议长，然而自2006年开始法赫利与PKS党中央领导层的争执和裂痕已经浮出台面并持续了很长一段时间，尤其他在国会说话口无遮掩，被视与党中央的政治不一致，甚至有损害PKS党中央的利益，之后他被PKS开除党籍，但是法赫利不服，并向法庭提出诉讼，雅京地方法庭后来又被最高法院判决PKS党中央的决定无效，法赫利全胜。

尽管与PKS分道扬镳，为了表明他仍然忠于PKS，法赫利没有报名参加2019年国会议员选举，或许没有政党愿意推举这位直言不讳和信口开河的国会议员。