Tuesday, January 16th, 2018 | Posted by

公正福利党
确定9名2019年总统选举候选人

公正福利党（PKS）中央理事会（DPP）所推举的一些总统候选人，即从左至右：Tifatul Sembiring、Sohibul Iman、Hidayat Nur Wahid、Irwan Prayitno、Salem Segaf Al Jufri、Al Muzzamil Yusuf、Anis Matta与Ahmad Heryawan.

公正福利党（PKS）中央理事会（DPP）所推举的一些总统候选人，即从左至右：Tifatul Sembiring、Sohibul Iman、Hidayat Nur Wahid、Irwan Prayitno、Salem Segaf Al Jufri、Al Muzzamil Yusuf、Anis Matta与Ahmad Heryawan.

 

雅加达罗盘新闻网】公正福利党（PKS）中央理事会（DPP）主席Mohamad Sohibul Iman 表示，公正福利党第四届协商会议已确定该党内部的总统与副总统候选人。公正福利党第四届协商会议于今年113日至14日举行。

Sohibul称，该党推举内部选择结果的干部名字，在2019年全国领导继承中提供给民众。

周一（15/1），Sohibul在新闻稿说：“作为党的干部，该党已进行了各级领导干部的过程”。

Sohibul表示，目前该党在2019年总统选举中有很多领导人成为总统候选人或副总统候选人。

因此，该党第四届协商会议决定九个候选人作为内部选择结果的总统候选人或副总统候选人。”

以下是该党将向民众提供的总统候选人或副总裁的名单：

1. 西爪哇省长Ahmad Heryawan

2. 公正福利党协商会议副总主席 Hidayat Nur Wahid

3.前公正福利党总主席Anis Matta

4.苏西省长 Irwan Prayitno

5. 公正福利党中央理事会主席Mohamad Sohibul Iman

6. 公正福利党协商会议总主席Salim Segaf Alufrie

7. 前公正福利党总主席 Tifatul Sembiring

8. 公正福利党中央理事会主席Al Muzammil Yusuf

  1. 公正福利党中央理事会主席Mardani Ali Sera

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203604

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