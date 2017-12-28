Thursday, December 28th, 2017 | Posted by

公正福利党撤销对Deddy Mizwar的支持
转支持大印尼行动党候选人Sudrajat

公正福利党中央理事会总主席索希布伊曼（右五）、大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃（左五）、公正福利党秘书长Mustafa Kamal（右四）、政治家Rachmawati Soekarnoputri（左三）、国军前总司令Djoko Santoso退役上将（左四）与2018年省长和副省长候选人合影。

公正福利党中央理事会总主席索希布伊曼（右五）、大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃（左五）、公正福利党秘书长Mustafa Kamal（右四）、政治家Rachmawati Soekarnoputri（左三）、国军前总司令Djoko Santoso退役上将（左四）与2018年省长和副省长候选人合影。

 

【本报雅加达讯】有关公正福利党（PKS）、国民使命党（PAN）和大印尼行动党（Gerindra）于昨日正式撤销对2018年地方首长选举候选人德迪（Deddy Mizwar）的支持，替换德迪的候选人由大印尼行动党推举Sudrajat2018年副省长候选人，我们对此事已作出决定，大印尼行动党、公正福利党和国民使命党共同合作针对2018年地方首长选举候选人的筹备。

其实我们对西爪哇地方首长选举的候选人有两个选择，即德迪与Syaikhu搭档或SudrajatSyaikhu搭档，不过我们最终作出决定SudrajatSyaikhu推举为2018年西爪哇省长和副省长候选人。”公正福利党中央理事会总主席索希布伊曼（Mohamad Sohibul Iman）在公正福利党办事处宣布5个省区推举候选人时如是说道。

索希布伊曼表示，之前，公正福利党与民主党（Demokrat）决定支持德迪与Ahmad Syaikhu搭档为2018年西爪哇地方首长选举正副省长候选人，我们了解到公正福利党的决定，我们却转支持SudrajatSyaikhu搭档正副省长候选人。

我们直接给民主党秘书长Amir Syamsuddin打电话，公正福利党告诉民主党在会议上的成果，我们正式作出决定SudrajatSyaikhu2018年西爪哇地方首长选举正副省长候选人。”索希布伊曼这样表示。

此外，我们也给德迪打个电话，当时德迪能接受我们作出的决定，这是一个好的政治沟通，政党对此事都有不的看法。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202008

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