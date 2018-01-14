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公正福利党制定策略推举Sudrajat–Shaykh

为2018年西爪哇地方首长选举搭档候选人

【万隆detik网】为获胜2018年西爪哇省长或副省长候选人，公正福利党（PKS）制定策略推举Sudrajat与Syaikhu为西爪哇省长和副省长的职位。

众所周知，公正福利党在10年内赢得西爪哇省长和副省长，这明显公正福利党推举的阿赫莫德赫里亚丸（Ahmad Heryawan）两次担任西爪哇省长的职位，不过公正福利党仍须对此选举的胜利努力工作。

“公正福利党成员提升Sudrajat与Syaikhu的投票准备就绪。”西爪哇公正福利党区委会副主席Haru Suandaru在公正福利党胜选团会议中如此说道。

西爪哇公正福利党区委会副主席Haru Suandaru很有自信Sudrajat与Syaikhu能赢得2018年西爪哇政治盛会，因为他们也获得其它两个政治政党星月党（PBB）和建设团结党（PPP）的支持。

“日前我们正准备众多获胜的方法，包括提升Sudrajat与Syaikhu的得票率。Haru Suandaru这样表示。

Haru Suandaru还说，我们计划Sudrajat与Syaikhu能赢得自己的地区或家乡的选票，这意味着能获得众多选民的投票，譬如，Sudrajat可以在Priangan区获得选民的投票，Syaikhu是在Pantura区。

“因为Sudrajat的家乡是在Priangan，所以我们希望在他的家乡有许多民众选择他，而另外的地区可以在Pantura和西爪哇东南北西获得投票。擧aru Suandaru如此说。

我们希望，有关阿赫莫德赫里亚丸两次担任西爪哇省长的议题，可以成为西爪哇民众的证据选择Sudrajat与Syaikhu为2018年西爪哇省长和副省长。

“我要求公正福利党成员对目前的结果不要太满意和骄傲，却要努力获胜Sudrajat与Syaikhu为2018年西爪哇省长和副省长。Haru Suandaru说。