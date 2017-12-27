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公正福利党主席称

PKS将与PAN和Gerindra合作至2019年总统选举

【本报安达拉社讯】公正福利党 (PKS) 中央理事会(DPP)总主席索希布伊曼（Mohamad Sohibul Iman）称，与国民使命党（PAN）和大印尼行动党（Gerindra）的合作将持续到未来2019年总统选举。“可能该合作到2019年，视政治情况而定。”

索希布称，该三家政党同意将在五个省包括西爪哇省、中爪哇省、北苏门答腊省、东加里曼丹与北马露故的2018年地方首长选举建立联盟。

索希布声称，2018年地方首长选举是到2019年立法和总统选举的垫脚石，以致2018年的合作成为2019年的考虑。

“2018年地方首长选举是到2019年选举的垫脚石，希望该三个政党合作能够维持到2019年。”

索希布解释说，相互理解的原则是要明白，该三个政党不会在省与县/城市的2018年地方首长同时选举中，合作。

此前，民主党（Demokrat）西爪哇省地方理事会（DPD）深信，公正福利党与国民使命党仍将支持Deddy Mizwar与Ahmad Syaikhu 在2018年西爪哇省地方首长和副首长选举成为首长和副首长的候选人。

周一（25/12），民主党（Demokrat）西爪哇省地方理事会（DPD）主席Irfan Suryanagara 对记者说：“我们对大印尼行动党、公正福利党和国民使命党周日（24/12）在雅加达的官员之间会议非常赞赏。我们希望这次会议探讨合作面对2018年地方首长同时选举是对国家有用的。”

Irfan称，迄今该党仍遵守西爪哇省级民主党、公正福利党和国民使命党的决定，支持Deddy Mizwar和Ahmad Syaikhu在2018年西爪哇省首长选举。

他认为，虽然在雅加达与大印尼行动党举行会议，但他相信，公正福利党和国民使命党仍与民主党联手，面对2018年西爪哇省地方首长选举。

他说，这是因为没有公正福利党和国民使命党的决定来撤销之前的决定。他说，提名Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu的宣告只等待民主党、公正福利党和国民使命党西爪哇省级与中央理事会之间的协调。