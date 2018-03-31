Saturday, March 31st, 2018 | Posted by

公共工程与住房部长巴苏基强调
政府降低高速公路收费目的是降低物流成本

【雅加达罗盘报新闻网327日讯】公共工程与住房部长（PUPR）巴苏基哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimulyono）声称，政府降低高速公路收费目的是降低物流成本。

刚才总统说，第1和第2组不应该降低，因为政府降低高速公路收费目的是降低主要物流成本。” 巴苏基周二（327日）在雅京总统府对记者如是表示。

因此，收费标准的降低只适用于3,4,5类型车辆。众所周知，1类车型是轿车，吉普车，皮卡车或小型卡车和公共汽车。第二类型是小型卡车以及3,4,5类型是属于中，大型卡车。

巴苏基解释说，关于三类型车辆的高速公路收费减免机制与最初的计划一样，即私人收费公路的特许期延长和车辆类别的简化。
巴苏基说：“我们计算出的3,4,5类型车辆可以降低20％到30％”。

当被问及何时发布高速公路收费总统训令（Perpres），巴苏基暂时还不知道。 不过，他估计，总统规定将在开斋节（Idul Fitri）之前发布，以便在开斋节之前分配物流提供便利。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210735

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