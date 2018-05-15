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公共工程与住房部部长

以证人身份接受肃贪会调查

【雅加达Liputan 6网】公共工程与住房部部长巴苏基哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）于昨日抵达肃贪会办事处接受肃贪会的调查阶段，不过巴苏基对此调查成为不再任东哈马黑拉（Halmahera Timur）县长的证人身份。

“根据肃贪会昨日的传唤中，我以东哈马黑拉（Halmahera Timur）前任县长Rudi Erawan为作证。”公共工程与住房部部长巴苏基于昨日在雅京南区肃贪会办事处如是说。

此前，肃贪会于11日曾传唤巴苏基到肃贪会接受调查，但是不能到达肃贪会，而昨日是肃贪会再传唤巴苏基接受调查阶段。此外，被问及是否干涉马露姑道路项目贿赂案时，巴苏基对此问题不愿透露并直接进到肃贪会门口去。

在道路受贿案中，肃贪会已决定11位被列为马露姑道路项目贪污犯罪嫌疑人，11位嫌疑人其中是东哈马黑拉前任县长Rudi Erawan并被疑受63亿盾贿赂，不过11位嫌疑人大部分与马露姑道路项目有相关。

之前，还有10位受贿犯罪嫌疑人，即Windhu Tunggal Utama公司总经理Abdul Khoir、前任国会成员Damayanti Wisnu Putranti、私营企业家Julia Prasetyarini、家庭服务 Dessy A Edwin、国家公路建设和保养机构（BPJN）局长Amran HI Mustary、Cahaya Mas Perkasa公司经理Sok Kok Seng、4位国会成员即Budi Supriyanto、Andi Taufan Tiro、Musa Zainuddin和Yudi Widiana Adia。