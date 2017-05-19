Friday, May 19th, 2017 | Posted by

全国23位省长出席在纳杜纳进行的军演

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作为国家三军最高统帅的总统佐科威与参加在廖内群岛省 纳杜纳县丹绒达托镇进行的快速反应突击部队军演的三军部队亲切交谈慰问。

 

【泗水罗盘报新闻网讯】周四（5月18日）全国23位省长集聚在 廖内群岛省 纳杜纳县丹绒达托镇参加快速反应突击部队（PPRC）军演。

根据东爪哇公共关系协议秘书处主任本尼（Benny Sampir  Wanto）消息说，直到周五（5月19日）省长们进行了两天的军事基本培训和军中生活的体验。

本尼说，在活动期间，东爪哇省长苏卡尔沃（Soekarwo）和其他省长都穿着棕色条文的军服（PDL）。

根据消息来源，佐科威总统将乘坐RJ 专用机抵达廖内群岛省视察 纳杜纳县丹绒达托镇进行的快速反应突击部队（PPRC）军演培训。视察完毕后，总统于昨日下午返回雅加达。

伴随总统的有来自内阁秘书人类发展与文化统筹部长布安·马哈拉尼(Puan Maharani)、内阁秘书帕拉摩诺·阿侬（Pramono Anung)、总统军事秘书Trisno Hendradi陆军少将和总统专员Diaz Hendropriy。

2017年廖内群岛省 纳杜纳县丹绒达托镇进行的快速反应突击部队军演培训，出席者除了我国总统、印尼国军总司令卡铎·努尔曼多（Gatot Nurmantyo）上将、印尼陆军战备后备部队司令官艾迪（Edy Rahmayadi）陆军中将。

2017年PPRC由5900国军参与，包括陆军特遣队（Satgasrad)、空军特遣队（Satgasud)、海军特遣队（Satgasla）和陆军后备特遣队（Satrad)、步兵和骑兵单位，战斗支援部队（Satbanpur）和行政援助部队（Satbanmin)。

军演培训的主要国防武器由三军提供。其中，陆军部署15个单位多口径火箭太空人，6个单位155口径大炮，6个单位76，9巨弓Arhanud，2架MI17直升机，2架MI 135直升机，数十架直升机，豹MBT坦克和1辆恢复坦克。1辆AVLB架桥 装甲车，20辆MI  13和14黄鼠狼坦克和10辆海上骑手。

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