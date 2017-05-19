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全国23位省长出席在纳杜纳进行的军演

【泗水罗盘报新闻网讯】周四（5月18日）全国23位省长集聚在 廖内群岛省 纳杜纳县丹绒达托镇参加快速反应突击部队（PPRC）军演。

根据东爪哇公共关系协议秘书处主任本尼（Benny Sampir Wanto）消息说，直到周五（5月19日）省长们进行了两天的军事基本培训和军中生活的体验。

本尼说，在活动期间，东爪哇省长苏卡尔沃（Soekarwo）和其他省长都穿着棕色条文的军服（PDL）。

根据消息来源，佐科威总统将乘坐RJ 专用机抵达廖内群岛省视察 纳杜纳县丹绒达托镇进行的快速反应突击部队（PPRC）军演培训。视察完毕后，总统于昨日下午返回雅加达。

伴随总统的有来自内阁秘书人类发展与文化统筹部长布安·马哈拉尼(Puan Maharani)、内阁秘书帕拉摩诺·阿侬（Pramono Anung)、总统军事秘书Trisno Hendradi陆军少将和总统专员Diaz Hendropriy。

2017年廖内群岛省 纳杜纳县丹绒达托镇进行的快速反应突击部队军演培训，出席者除了我国总统、印尼国军总司令卡铎·努尔曼多（Gatot Nurmantyo）上将、印尼陆军战备后备部队司令官艾迪（Edy Rahmayadi）陆军中将。

2017年PPRC由5900国军参与，包括陆军特遣队（Satgasrad)、空军特遣队（Satgasud)、海军特遣队（Satgasla）和陆军后备特遣队（Satrad)、步兵和骑兵单位，战斗支援部队（Satbanpur）和行政援助部队（Satbanmin)。

军演培训的主要国防武器由三军提供。其中，陆军部署15个单位多口径火箭太空人，6个单位155口径大炮，6个单位76，9巨弓Arhanud，2架MI17直升机，2架MI 135直升机，数十架直升机，豹MBT坦克和1辆恢复坦克。1辆AVLB架桥 装甲车，20辆MI 13和14黄鼠狼坦克和10辆海上骑手。