Friday, August 3rd, 2018 | Posted by

全国首座港轻轨铁路
刚启动使用后巨港轻轨铁路就出现故障事件

巨港轻轨铁路发生故障停止情况下

巨港轻轨铁路发生故障停止情况下

 

【本报巨港新闻】雅加达和巨港将成为2018年亚运会的城市。

为了使巨港能顺利办好亚运会，政府已投入大量资金建设巨港基础设施，其中就是巨港城市轻轨铁路（LRT）。713号巨港轻轨铁路已经通过安全测试，昨日（81日）巨港全国首座轻轨铁路已正式启用。

据所知，该巨港与雅加达的首座轻轨铁路从巨港启动至雅加达首都机场Sultan Mahmud Badaruddin 2仅需要23公里就可以到现场。

交通部铁路局局长苏尔菲克里（Zulfikri）对记者称，本次的首座轻轨铁路亦是为了巨港与雅加达的亚运会能顺利举行，特别在运输设施方面的建设。

苏尔菲克里阐述，从13座轻轨铁路已经有6座巨港至雅加达轻轨铁路已经可以启用，其中有提供电梯和电动扶梯，因为巨港的轻轨线路都是高架或高速公路上建造的工程。

然而，刚启动使用的巨港轻轨铁路，周三（81日）切突然传出故障并停止45分钟的时间。目前尚未具体确认出现故障来源原因。

与此同时， PT.KAI Divre III巨港公共关系经理Aida Suryanti承认，巨港轻轨铁路在启动中发生故障而停止约45分钟，并很诚恳的对乘客说本次的故障停止事件确实不好意思，现在我们技师已经在核查该巨港轻轨铁路。轻铁建设工程许诺官员（PPK）苏兰多（Suranto）接着说，本次的故障事宜并不是很严重的事情。苏兰多表示无法具体解释出现故障的问题。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221727

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