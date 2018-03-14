Wednesday, March 14th, 2018 | Posted by

入侵44个国家数百个网站
泗水三名黑客被警方逮捕

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【本报泗水讯】大都会警署（Polda Metro Jaya）和美国联邦调查局（FBI）合作摧毁一个黑客犯罪团伙，抓获3名黑客NA21岁）KSP21岁）和ATP21岁，他们都是泗水市某所大学大学生。据悉，他们是“泗水黑帽”（Surabaya Black Hat）成员。

警方称该3名大学生是一个成员人数达到600700人的黑客组织成员。

但真的是如此吗？

泗水黑帽”负责人拉马·哲塔（Rama Zeta）在接受记者采访时说：“‘泗水黑帽’并不是黑客组织，而是青年组织。”

泗水黑帽”成立于2011年。不清楚这个青年组织成员人数是多少。

本周二，大都会警署网络犯罪打击部主任罗伯特·巴沙利布（Roberto Pasaribu）说道：“他们3个同样都是21岁的年纪，他们都是某所大学IT系大学生。”

大都会警署接到联邦调查局通知称来自印尼的黑客入侵美国上百个网站。该3名嫌疑犯于311日在泗水被警方逮捕。

这些黑客恶意入侵印尼、美国和42个国家数百个网站，敲诈勒索。

警方没收该3名黑客的手提电脑、装置和调制解调器。他们的行为触犯了国家信息和电子交易法（UU ITE）。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=209165

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