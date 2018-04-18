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党总主席亨特罗柏利约诺引退

PKPI群龙无首 党内现分裂局面

【雅加达Detik网】团结公正党（PKPI）中央理事会总主席亨特罗柏利约诺（AM Hendropriyono）突然宣布引退政党总主席的职位，从此离开政坛，引发国内政坛舆论纷纷。

上周国家行政法庭（PTUN）刚刚通过审议，准许团结公正党参加2019年选举，但是亨特罗柏利约诺的引退，顿时党内出现分裂的局面。

团结公正党中央理事会主席Haris Sudarno对党内出现分裂的局面表示惋惜，何况PTUN刚批准PKPI合法可以参加2019年选举。

“我们已知道亨特罗柏利约诺决定引退之前，党内其实已基本上达成一致的观点，共同迎战即将来临的2019年选举，但是党内同志出现分歧而导致分裂的局面。擧aris Sudarno在雅京中区团结公正党办事处如是说。

Haris Sudarno解释，其实通过2016年公正党全体特别会议后，他自己已当选为总主席，取代Isran Nur，当时他西马上向司法人权部长亚索纳（Yasonna Laoly）报告，希望尽快获得批准。但是司法人权部长却迟迟批准。

此外，我们于2016年向国家行政法庭（PTUN）提起诉讼，希望司法人权部立即发布团结公正党的决定书。

“其实我们已等着两个月，但是司法人权部仍未发布决定书。司法人权部终于在2017年6月21日发布团结公正党的决定书。擧aris Sudarno这样表示。