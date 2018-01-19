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停顿十四年兴建后

警察总长狄托为雅京首都警察Promoter’大楼举行揭牌仪式

【雅加达19日综合讯报道】周五（1月19日），国家警察总长狄托卡纳维安(Tito Karnavian)由雅京首都警察长伊丹姆（Idham Azis）警察少将陪同下，在雅京首都警察总部为‘Promoter’大楼举行了隆重的启动使用仪式并在揭牌仪式中签署碑文。

‘Promoter’是Profesional（专业）, Modern（现代）和 Terpercaya（诚信）的 缩写，亦是警察总长狄托给国家警察提出的标语口号，希望国家警察能与时俱进，成为具有专业性和诚信的现代化警察部队，维持社会治安和为民众提供良好服务的国家执法机构。

占地1万4500，自2004年开始兴建的23曾高 ‘Promoter’大楼，在兴建过程中并不是一帆风顺，反而经历过一波三折。按照2004年原先计划，这栋据悉耗资6600亿盾的大楼是预备为警察88反恐特种部队总部，但是因为预算问题而停滞不前，最终甚至搁置。时隔十四年后，在曾经担任警察88反恐部队指挥官的狄托上将推动下，这座高楼终于尘埃落定，准时竣工和启动使用。