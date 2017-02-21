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倾盆大雨昨袭击雅加达

54个地区积水成灾数千房屋被淹

【本报雅加达讯】周二上午一场倾盆大雨袭击雅加达及其周边城市，造成雅加达54个地区积水成灾，数千房屋被淹，交通堵塞。

国家减灾机构公共关系与信息资料中心主任周二在其书面说明中说：“数千房屋与街道在10-150厘米不同深度被淹。约有54个地区积水，其中雅京南区11个地区，雅京东区29个地区，雅京北区14个地区。”

他说，造成这次水灾的主要原因是排水系统出障碍，致使不能吸收大量地面积水。此外，河水泛滥也是原因之一，致使排出的水不能流进河水。

发生较严重积水的地区即是Kalibata City，Muhamadiyah大学， Cempaka Putih伊斯兰医院，40厘米深。雅京西区Kunir街，Taman Sari一带，Trisakti 大学前面，20-30厘米深。雅京中区Gunung Sari 街，20-30厘米深。雅京东区Cawang－UKI 一带20-30厘米深，Cipinang Melayu一带，70-150厘米深。雅京北区Kelapa Gading20-30厘米深。