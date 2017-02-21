Tuesday, February 21st, 2017 | Posted by

倾盆大雨昨袭击雅加达
54个地区积水成灾数千房屋被淹

图为汽车与摩托车在积水的街道行使

图为汽车与摩托车在积水的街道行使

 

【本报雅加达讯】周二上午一场倾盆大雨袭击雅加达及其周边城市，造成雅加达54个地区积水成灾，数千房屋被淹，交通堵塞。

国家减灾机构公共关系与信息资料中心主任周二在其书面说明中说：“数千房屋与街道在10-150厘米不同深度被淹。约有54个地区积水，其中雅京南区11个地区，雅京东区29个地区，雅京北区14个地区。”

他说，造成这次水灾的主要原因是排水系统出障碍，致使不能吸收大量地面积水。此外，河水泛滥也是原因之一，致使排出的水不能流进河水。

发生较严重积水的地区即是Kalibata CityMuhamadiyah大学， Cempaka Putih伊斯兰医院，40厘米深。雅京西区Kunir街，Taman Sari一带，Trisakti 大学前面，20-30厘米深。雅京中区Gunung Sari 街，20-30厘米深。雅京东区CawangUKI 一带20-30厘米深，Cipinang Melayu一带，70-150厘米深。雅京北区Kelapa Gading20-30厘米深。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175834

Posted by on Feb 21 2017. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added