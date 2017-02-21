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倘若自由港公司在国际仲裁法庭败诉

政府要求该公司离开印尼

【印尼CNN新闻网2月21日雅加达讯】我国海洋事务统筹部长鲁胡特·班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan)，周二(2月21日)在雅加达表示，倘若美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport McMoRan Copper and Gold Inc)旗下印尼子公司（PT Freeport Indonesia）在国际仲裁法庭败诉，印尼政府要求自由港麦克默伦铜金矿公司，在2021年合同到期之后停止一切运营或离开印尼。

鲁胡特表示，假设自由港公司在国际仲裁法庭民事纠纷庭审过程中败诉，4年内，矿物资源丰富的巴布亚Grasberg矿区将回归我国。

鲁胡特说，若国际仲裁是总部位于美国亚利桑那州凤凰城（Phoenix）的自由港公司选择的法律步骤解决纠纷。那么，如果他们败诉，他们就必须有勇气承担后果，离开印尼。

此外，鲁胡特深信政府会在国际仲裁法庭战胜自由港公司，因为我国政府制定的法律和条款的法律地位远远高于自由港公司与我国政府签署的工作合同（Kotrak Karya – KK）。鲁胡特也强调，已经历过五十年了，我国政府必须拥有更多的话语权，成为真正的主人翁，不可以再由外国公司决定一切。因此，自由港公司必须释出51%股权给我国。

在等待国际仲裁结果之际，鲁胡特说，若2021年自由港公司离开我国了，政府正准备汇集经营自由港营业的资金。他还说，政府将竭尽所能经营Grasberg铜矿，包括充分利用我国国有企业（BUMN））和大力发挥国内民营企业。

鲁胡特还预测，一旦美国自由港麦克莫兰公司在国际仲裁法庭败诉，该公司的股票价值将大幅下受重挫。因此，该公司在在巴布亚的资产价值也将下滑。

“当他们的股价下降，或许最好时机我们收购他们30％的股份。是我们拥有更大的股权。” 鲁胡特解释说。

自由港麦克莫兰公司总裁兼首席执行官理查.阿德克森（Richard C Adkerson）周一（2月20日）在雅加达费尔蒙特酒店的记者会上明确表示不会接受采矿营业执照，他们不会放弃工作合同。因此，他说，其公司与印尼政府从2月18日开始算起还有120天的时间寻求双赢的解决方案。但如果无法达成共识，自由港将通过国际仲裁解决纠纷。