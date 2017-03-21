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信息交流合作至关重要

印尼重申克服逃税之重要性

【本报雅加达讯】印尼政府在2017年3月17-18日在德国巴登 - 巴登举行的20国集团财长与央行行长会议中重申克服逃税承诺之重要性。参加会议的我国财政部长丝莉慕利亚妮回国之后周日在雅加达新闻发布会上表示，为能实现国家间公平的税务落实与规则，信息交流合作至关重要。这项合作是值得去做，使世界各地的逃税者再也没有一个安全的地方可以躲避。

丝莉还提醒说，公平的数码经济公司的纳税义务，最大部分应该是由成为交易活动的国家享有，而不是公司注册的地方享有。

此外，丝莉说，印尼作为G20成员国准备参与落实自动税务信息交流或自动交换信息（AEOI）和回避基地侵蚀和利润转移（BEPS）彻底和有效原则的实施。

20国集团财长和央行行长一致同意AEOI与BEPS方案从2017年９月开始或最迟2018年9月全面实施启动。

印尼希望该合作项目的实施，对国际逃税行径不再有孔或狭缝钻，同时再也没有一个国家使用差异的与违背AEOI与BEPS方案的税收制度。财政部长丝莉还表示希望印尼能成为金融行动工作组（FATF）成员，并要求G20成员国的大力支持。