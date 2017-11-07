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信息与通讯部长

将举行预付卡重新注册宣传运动

【雅加达安塔拉新闻网11月05日讯】信息与通讯部长鲁迪安达拉（Rudiantara）于周日（11月5日）在雅京无人驾驶日（Car Freeday）当天为居民举行预付卡重新注册宣传运动。

“我希望还没有注册或不知怎样注册的网民能够重新注册预付卡，否则在明年2018年2月将逐步封闭使用。” 鲁迪 安达拉（Rudiantara）在雅京2017年Siberkreasi网民博览会上如是表示。

“如果一两次注册失败就不要放弃，继续再尝试下去。”鲁迪在社会网民，预付卡服务提供商和雅京特区副省长善迪雅戈 乌诺（Sandiaga Uno）出席会议时如是说道。

鲁迪安达拉表示，目前大约总数有3亿多预付卡号码，已经注册的预付卡已经超过4000多万。

“总数有3亿多预付卡号码，如果真正的使用客户有1亿7500万，这意味着一个人有两张预付卡号码，即使个人有10个预付卡也没有人禁止，但是 有4个号码以上的人可以到网点进行重新注册。“鲁迪安达拉如是说。

根据鲁迪说，主要数据对于运营商是有利的，可以帮助他们并做出更好的产品。对于社区来说，在使用安全方面也会比较明智，不会收到短信的干扰。

根据信息与通信部长2017年第14号关于电信服务预付卡客户注册的规定，用户必须通过短信息服务注册身份证号码（NIK）和家庭卡（KK）号码。新老客户的重新注册不得迟于2018年2月28日。

已经发出的NIK和KK号码将由内政部人口和民事记录部门核实，以确定有效性，使预付卡用户不能寄出假冒的NIK和KK号码。如果直到2018年2月28日用户还没有注册，那么他们将给予15天内通过短信进行注册，否则将受到封锁使用。

几个星期后不能使用互联网连接，如果已经到了2018年4月28日都还没有完成注册将受到全面的封锁。目前，我国人口约2亿6000万人，目前约有3亿6000万人使用手机卡号码。