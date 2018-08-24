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促进外国企业到我国投资

总统冀准军警将领共同维护国家安全和社会稳定

【雅加达Merdeka新闻网8月23日讯】周四（8月23日）佐科威总统由国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将和国家警察总长狄托卡纳维安(Tito燢arnavian)上将陪同，在雅京独立宫与145名国家警察指挥官高等学院学员57名国军高层指挥官学院学员举行座谈交流会。 会议上佐科威总统听取国军将领学院院长（Dansesko TNI）和国家警察学院院长的简报。

在致辞中，佐科威总统要求国家军警学院学员共同保持国家安全和共筑社会稳定。 总统说，稳定的国家治安将有利于创造良好的投资环境，形成一个良性循环形势。

“外国企业不可能到一个政治上不稳定且社会不安全的国家或区域进行投资。这是不可能的事。”佐科威总统如斯说。

投资可以促进国家和社会经济发展，因而创造就业机会。 因此，总统要求准国家军警指挥官共同保持政治和经济稳定，涵盖全国各地的社会治安和稳定。

“千万不要让到全国地区的投资人受到不必要的干扰，这是完全不对的情况。因为投资将促进经济增长并为民众创造更多的就业机会。”佐科威如斯表示。