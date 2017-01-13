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侮辱班渣西拉案件

五名律师陪同Habib Rizieq 接受西爪哇警察局调查

【雅加达独立报讯】捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目哈比（Habib Rezieq Shihab）在五名律师陪同下，出席西爪哇万隆地方警察的传召。此前，哈比回避警方的传召。国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)警察上将发出最后通牒，若哈比不到警察局接受调查，将不排除以强制性抓捕哈比归案。

警方其实与2017年1月15日传召哈比，但他因病为由不愿出席警方的召唤。警方已定于1月12日再次传召哈比到警察局接受调查。今天周四1月12日哈比乘坐三菱帕杰罗汽车来到西爪哇万隆地方警察总部接受调查。在万隆警察总部哈比得到早已到场声援的FPI支持者的支援。

“警方对哈比进行调查，有五名律师陪同。”爪哇地方警察局公共关系主任尤斯利（Yusri Yunus） 警察上校在刑事侦探总局（Dirkrimum）前面如是说道。

根据警方泄漏，目前警方正在调查哈比被指触犯三个刑事罪。其中是哈比被印尼第一任总统苏加诺之女苏克马娃蒂（Sukmawati）控诉哈比亵渎我国建国五原则（Pancasila）和以污言秽语侮辱我国总统苏加诺。

警方调查人员在上午10 时开始调查哈比。媒体记者不得进入听证会。而在听证会前面有很多人身穿捍卫伊斯兰阵线的衣服。

直到现在，FPI和一些其他组织在西爪哇警察总部大门等候。为了保安数百名警员进行戒备以防止与群众发生摩擦。我们也出动了大量警员维持治安。”尤斯利补充说道。