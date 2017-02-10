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使用基金会资金支持群众示威游行抗议活动

GNPF MUI 头目Bachtiar Natsir接受雅京首都警察调查

【Merdeka新闻网2月10日】民间组织捍卫印尼伊斯兰教理事会教令（GNPF MUI ）主席Bachtiar Natsir，周五（2月10日），到雅京首都警察刑事与侦探局，经济与特殊犯罪调查小组(Dittipideksus)接受调查，有关他挪用“Yayasan Keadilan Untuk Semua”基金会的资金，支持去年在雅京进行示威游行抗议钟万学亵渎宗教。

他向传媒坦承，使用基金会资金动员示威群体至雅京12月2日的示威游行抗议活动。他说，因为GNPF MUI 是临时性的民间组织，没有个人银行户口，而很多伊斯兰信徒却积极乐捐经费支持该示威游行抗议钟万学亵渎伊斯兰教，因此暂时使用基金会的银行户口募捐，接受全国民间的捐款。Bachtiar周五在雅京首都警察刑事与侦探局向传媒表示。

“因为我们是一个临时性特设的委员会，我们不能随便申请银行户口。最后决定借用该基金会的银行账户，但是该合作没有签约任何合同，仅是以口头上达成协议，借用具有法律实体的基金会帐户，以便它可以受到监管。”他解释说。

Bachtiar辩护律师Kapitra Ampera表示，在募集资金中，其委托人没有违法挪用基金会的资金，更没有洗钱的行为，雅京首都警察刑事与侦探局没有任何理由调查Bachtiar。但是，警方表示掌握足够的证据Bachtiar有不法滥用基金会的资金。

警方将于下周一（2月13日）继续调查Bachtiar。