Thursday, December 7th, 2017 | Posted by

佐科威-卡拉执政三年多
国内政治和谐氛围明显得到改善

【国务秘书部官方网站126日讯】周三（126日），佐科威总统出席在雅京南区Mega Kuningan Ritz Carlton酒店举行的“彭博商业” 节目，总统致词时表示，执政三年多来，国内政治紧张局势，明显获得缓解，政治氛围也大大获得改善。 与2015年第一年执政相比，现在国内政治良好气氛明显改进。

总统提到，20175月，评级机构标准普尔（SP）给我国“投资级”的良好评级。 这是20年来印尼第一获得三家评级机构，即标普（SP），穆迪（Moody抯）和惠誉（Fitch.）的高度好评。这对我国发展经济和吸引更多的外资到我国投资，具有巨大的鼓舞及有力的鞭策。

这些令人鼓舞的成绩，追根究底取决于一件事，那就是改革，思维和工作态度的改革。 我们已经努力工作，孜孜不懈地工作，埋头苦干继续努力工作。”周三（6/12）佐科威总统在雅加达Ritz Carlton酒店发表主题演讲时如斯表示。

总统还提到，2014年头一个月执政时，政府已经削减80％的燃油补贴，每年为政府200亿美元的财政空间，以启动我国史上最大的基础设施项目。总统继续说：“目前我们已完全在正确的轨道完成大部分的基础设施项目。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=200117

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