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佐科威：穆斯林与其他宗教必须互相尊重和包容

【雅加达Liputan6.新闻网讯】佐科威（Jokowi）总统要求穆斯林大众在斋月之际，穆斯林与其他我国宗教信徒必须要人互相尊重和包容及和睦共处。

“作为人口最多的我们穆斯林必须要与其他不同宗教的兄弟姐妹们和睦相处，互相尊重和包容，建立一个和谐社会。”佐科威周日（6月4日）在西爪哇茂物行宫Jami Assa’adah 清真寺作傍晚祈祷后如是说道。

佐科威总统提醒说，多元化民族和宗教是上苍的恩惠，我们必须感恩，我们更应该好好利用我们国家有限的资源和智慧共同发展我国社会经济，千万不要消耗在互相歧视，互相亵渎的不利于发展国家建设方面。特别是在这全球性激烈竞争的时代，我们应当充分发挥我们的潜力，提升我国各领域的竞争力，携手合作共同发展我国成为亚洲乃至世界经济大国，文明和民主制度的法律国家。

“不要让我们把优先的资源白白浪费在没有意义的事情上。我们国家需要更多的资源和人民的智慧来发展国家级聚精会神解决一切国家面对的难题，时我们国家能在国际政治舞台上扮演举足轻重的重要角色，让世界各国对我们刮目相看。”佐科威说。

佐科威来到Jami Assa’adah 清真寺作傍晚祈祷使周围的民众受宠若惊及喜出望外, 他们蜂拥而上迎接佐科威总统并争前恐后与总统握手。

佐科威感谢Jami Assa’adah清真寺周围民众的热忱接待，深感激动。佐科威在离开清真寺之前，与当地居民和Jami Assa’adah清真寺领导层一一亲切握手，还分发书籍给小朋友并共同合影留念，依依不舍的总统结束了当天拜访Jami Assa’adah 清真寺的议程