Friday, July 14th, 2017 | Posted by

佐科威：
印尼伊斯兰教不是激进派伊斯兰

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周四（7月13日）佐科威总统出席在雅京婆罗浮屠酒店举行的全国伊斯兰学者恳亲会并致辞。

 

【雅加达点滴新闻网7月14日讯】周四（7月14日），佐科威总统出席在雅京婆罗浮屠（Borobudur）酒店举行的全国伊斯兰学者恳亲会（Halaqah Nasional Alim Ulama）致词时表示，世界上不少国家领导人都很羡慕也很敬佩我国多元化民族和多元化宗教信仰的社会，却能维持良好社会和谐及殊途同归和互相包容的精神。

“作为穆斯林占据多数人的大国，印尼可成为全球的榜样和学习的例子，” （7月）佐科威总统参加雅京全国伊斯兰学者恳亲会发表演讲时如斯说。

因此佐科威说，全国伊斯兰学者和其他宗教信仰领袖必须扮演重要的角色和积极发挥辅导的作用，时时刻刻教导信徒遵守国家法律和共同维护社会良好秩序及社会和谐。

佐科威总统也呼吁伊斯兰学者在日常生活中积极发挥宗教领袖的影响力，教导教徒共同建立团结社会及携手维护国家完整统一。

“指导穆斯林持有包容，温和，容忍，互相礼让和推举具有包容宽恕的伊斯兰教，不是激进的伊斯兰教。激进派的伊斯兰教不是印度尼西亚的伊斯兰教，”佐科威如此说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187540

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