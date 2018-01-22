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佐科威颁发3500份土地证书给楠榜居民

【Kumparan新闻网楠榜21日讯】佐科威总统周日（21日）到苏南省楠榜县为巴考荷尼（Bakauheni）至Terbanggi Besar第一段跨苏门答腊高速公路（Trans Sumatera）段举行通车仪式之际，颁发3500份土地证书给楠榜居民。

总统说，目前从1亿2600万土地证，仅有只发放了4600万份土地证发放给当地居民。

“这意味着应该发放给公众的8000万份土地证书。 近年来全国只发放50万份。按照这样推理，民众需要等待160年才能把全部土地证书发放。”佐科威总统在楠榜县Kalianda镇 Way Handak体育馆发放土地证书给当地居民时如斯表示。

佐科威总统接着说，为了加快土地证书的发放，他已要求发挥公务员效能与官僚改革部(MenPAN RB)部必须颁发土地证书给当地民众。

“2017年，政府在全国已发放500万份土地证书给有权利获得土地证书的当地民众。 今年政府计划将发放七百万份土地证书给民众。 佐科威说，明年政府制定指标土地局（BPN）必须发放900万土地证书给民众。

同时，总统也勉励已经持有土地证书的民众必须好好和谨慎使用手上的土地证书。

“我建议若民众拟把手上拥有的土地证书作为银行的抵押，必须谨慎计算一下，每个月的分期付款多少？若付不起的话，最好不要拿土地证作为申请贷款的抵押。总统这样说。

陪同总统出席该活动的官员，即国营企业部长莉妮苏玛尔诺，公共工程与住房部长巴苏基哈迪穆尔约诺，土地与空间规划部长索菲安查利耳（Sofyan Djalil）和总统府幕僚长穆尔多科(Moeldoko)退役上将，以及楠榜省长Ridho Ficardo。

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