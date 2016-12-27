Posted by admin

佐科威重申所谓中国大量工人涌入印尼纯属造谣诽谤

【罗盘报12月27日讯】针对近日来被国内新闻媒体炒得沸沸扬扬有关中国工人使用免签证的方便，大量涌入印尼，并在此工作的传闻，周二（12月27日），我国总统佐科威在能源与矿物资源部（）ESDM部长伊格纳修斯·佐南（Ignatius Jonan）的陪同下，在苏拉威西岛米纳哈萨省谭巴索（Tampaso – Minahasa）主持国电公司（PT Pertamina）所属的地热能发电站（PLTP）时，重申，这些传闻纯属空穴来风及毫无根据，希望大家能理智对待这些毫无根据的报道。

佐科威总统还说，这些及不负责任的报道是由一小撮居心人士故意造谣诽谤，意在扰乱国内政局的稳定性，冀能谋取政治利益，尤其是临近2017年全国地方首长选举。

“我再次提醒大家，千万不要相信这些无中生有传闻，更不要被这些造谣诽谤误导，说外国在我国投资将会威胁到我国的主权或治安问题，因为大量劳工将涌入我国，抢走国人的就业机会等等谣言。”佐科威总统说。

总统说，目前还传闻说中国工人进入我国的人数可能已达到1000万甚至2000万的天文数据。

“根据我从相关部门收到的信息，中国工人在我国工作的人数仅达约2万1000人不等，协助我国公共建设工程或工厂设备的安装。他们属于技术性工作人员，等到公共建设工程或工厂生产设备安装完毕后，他们都将回去中国，由我们工人接班营运。”佐科威总统说。

佐科威总统举例苏南楠榜（Lampung）Lahendong的第5号和第6号地热能发站以及Ulubelu 第3号地热能发电站发电设备安装和初期操作均有中国工程师负责，等到大电站顺畅投入运行，他们都将离开我国，回去中国，因此他们仅是暂时协助和训练我们的工作人员，包括技术转移的安排。

“千万不要以为他们喜欢永久性离乡背井到海外工作，在中国他们的工资远比我们印尼高，因此没有任何理由他们离开家人继续在印尼薪资更低的地方辛苦工作。” 佐科威总统问道。