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佐科威邀请民族复兴党总主席Cak Imin

主持苏-哈机场列车启用典礼

【雅加达安塔拉新闻网一月02日讯】佐科威总统邀请 民族复兴党 （PKB）中央理事会总主席 慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar俗称Cak Imin）主持苏加诺 - 哈达机场（Soekarno – Hatta）列车启用仪式典礼。

“我很久没有见到慕海敏，但昨天我打了电话，我说我们乘坐机场列车在机场那儿会面。”佐科威周二（1月2日）在雅京中区苏迪曼新车站如是说道。

身穿蜡染衬衫的慕海敏在进入苏加诺 - 哈达机场站和按键主持机场列车启用仪式典礼时，总是在佐科威总统旁边。

佐科威总统说，慕海敏的出席从一开始就已经在计划中。总统说，是他打电话给慕海敏的。

当被问及与民族复兴党总主席讨论些什么问题时，佐科威总统只说关于机场列车的问题。记者曾询问会议是否在讨论政治问题，佐科威总统当即把问题转向慕海敏。

佐科威总统周二（1月2日）在万丹省丹格朗主持苏加诺 - 哈达机场列车启用仪式典礼。出席参加启用仪式典礼的包括 交通部长布迪 卡利亚苏玛迪（Budi Karya Sumadi）、国企部长莉妮 苏玛尔诺（Rini Soemarno）、政法安统筹部长维兰多（Wiranto）、旅游部长阿里耶夫叶海亚（Arief Yahya）、公共工程与住房部长巴苏基 哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimujono）和警察总长狄托 卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将。