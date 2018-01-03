Wednesday, January 3rd, 2018 | Posted by

佐科威邀请民族复兴党总主席Cak Imin
主持苏-哈机场列车启用典礼

佐科威总统与坐在旁边的民族复兴党中央理事会总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar俗称Cak Imin 右)。

佐科威总统与坐在旁边的民族复兴党中央理事会总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar俗称Cak Imin 右)。

 

【雅加达安塔拉新闻网一月02日讯】佐科威总统邀请 民族复兴党 （PKB）中央理事会总主席 慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar俗称Cak Imin）主持苏加诺 - 哈达机场（Soekarno – Hatta）列车启用仪式典礼。

 

我很久没有见到慕海敏，但昨天我打了电话，我说我们乘坐机场列车在机场那儿会面。”佐科威周二（12日）在雅京中区苏迪曼新车站如是说道。

身穿蜡染衬衫的慕海敏在进入苏加诺 - 哈达机场站和按键主持机场列车启用仪式典礼时，总是在佐科威总统旁边。

佐科威总统说，慕海敏的出席从一开始就已经在计划中。总统说，是他打电话给慕海敏的。

当被问及与民族复兴党总主席讨论些什么问题时，佐科威总统只说关于机场列车的问题。记者曾询问会议是否在讨论政治问题，佐科威总统当即把问题转向慕海敏。

佐科威总统周二（12日）在万丹省丹格朗主持苏加诺 - 哈达机场列车启用仪式典礼。出席参加启用仪式典礼的包括 交通部长布迪 卡利亚苏玛迪（Budi Karya Sumadi）、国企部长莉妮 苏玛尔诺（Rini Soemarno）、政法安统筹部长维兰多（Wiranto）、旅游部长阿里耶夫叶海亚（Arief Yahya）、公共工程与住房部长巴苏基 哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimujono）和警察总长狄托 卡纳维安（Tito Karnavian）警察上将。

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