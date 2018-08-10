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佐科威选马鲁夫阿敏适合吗？

【本报Banjar Chaeruddin报导】佐科威总统宣布马鲁夫．阿敏(Ma’ruf Amin)为 2019-2024年佐科威的副总统候选人。为何佐科威突然放弃玛弗德(Mahfud MD)、阿伊朗卡．哈尔达多(Airlangga Hartarto)、穆海敏．伊斯甘达(Muhaimin Iskandar)或穆多科(Moldoko)？

关心政情的各界不竟在问，马鲁夫出任副总统适合吗？佐科威的选择是否正确？难道佐科威面对巨大的压力，不得不放弃马福德而改选马鲁夫？这是难于回答的问题。

看来佐科威与联盟政党这么看重伊斯兰教师联合会（伊联／NU）的意见？使马鲁夫能够轻易的击败马福德，这表示佐科威与联盟政党非常害怕失去伊联(NU)的票源。

其实，数分钟前马福德的名字仍被认为是取代尤淑夫．卡拉(Jusuf Kalla)为副总统的最佳人选，玛弗德是很有经验的知识份子，曾任数个政府机构的主管，尚年轻体力还强壮。

佐科威选择伊斯兰教士联合会(MUI)主席马鲁夫．阿敏为副总统的决定，是一项不容易的决定，对于斗争民主党的美加娃蒂、国民民主党的苏利亚巴罗、从业党的阿伊朗卡．哈尔达多、民心党的Osman Sapta Odang、建设团结党的Romahurmuzy及民族复兴党的穆海敏．伊斯甘达也一样。特别是阿伊朗卡、穆海敏与罗米当初也是佐科威副总统候选人。

马鲁夫．阿敏的出线与伊联怀疑玛弗德是伊联的成员有关，甚至于有声音称；倘若佐科威仍然用玛弗德为副总统候选人，伊联不保证佐科威在明年的选举中会当选总统。其实，玛弗德出身在伊联的家庭，但不曾成为伊联的理事或其外围组织的理事。

马鲁夫．阿敏有何优点与缺点？他的缺点是年龄已大，已经75岁，未曾在政府机构里任职，他将很难适应佐科威一向做事要快的习惯。特别是佐科威要实现他竞选时的承诺，建设印尼造福人民。

倘若马鲁夫．阿敏成为佐科威的副总统(2019-2024)，在非常竞争的联盟里，佐科威的座右铭是“工作，工作，再工作”，联盟政党也肯定必须尽力思考与工作。马鲁夫是否能跟得上，我们不得而知。

无论如何，米已成熟饭，佐科威不希望失去伊联的支持，粗算伊联的会员占全国人口的25％，佐科威当然不愿意失去这票源，特别是伊联会员非常顺服与跟从长老的话。

我们还记得，2004年的总统选举，当时美加娃蒂与伊联主席哈沁．穆查迪(Hasyim Muzadi)配搭，结果败给苏西洛与卡拉。

另外一个问题是；千禧年出生的年轻选民是否会选择马鲁夫.阿敏？也许他们比较喜欢年龄轻、有动能、有创意的领袖。这将成为佐科威与马鲁夫的挑战，我国年轻选民也为数不少。

我们等待另一组总统候选人帕拉波沃(Prabowo Subianto)及其联盟政党宣布副总统候选人，是否如传言由年轻企业家现任雅京副省长善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）出任帕拉波沃的副座？马鲁夫或善蒂雅戈乌诺是否对他们的搭档是加分还是减分？让我们拭目以待。