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佐科威要求政客为人民树立良好道德楷模

和推行正确的政治教育观

【雅京罗盘报新闻网6月6日讯】随着互联网科技的快速发展，社交媒体已成为网民的信息交流网络,也成为真新闻与假新闻迅速流通的平台。在互联网的虚拟世界中，自由散播信息只在弹指之间；几可乱真的假新闻或假信息，只需秒速即可传播到世界各角落的网民，所造成的破坏和负面影响无远弗届，甚至更深更广的后遗症，造谣毁谤的真假信息混淆视听。网民尤其在分享信息时，应审慎阅读社交媒体信息，以免以讹传讹，成为造假帮凶。

在言论自由的民主国家里，虽然可能会引来人民对政府控制言论等专制的恶名指控，但是政府出面控制假新闻假信息的流通是绝对有必要的措施。

总会引来控制言论等专制恶名；有权控制信息内容的社交媒体基于商业运营考量，相对着重于信息分享更甚于可靠信息的传播，后果则是真假信息混淆视听。

专家认为，社交媒体虽不能成为真假新闻的裁决者，但根据服务合同，它们能决定什么内容应当撤销；网民应审慎阅读信息，尤其在分享信息时，以免以讹传讹，成为造假帮凶。

在我国缺乏有效的执法情况下，往往是假新闻受害者的我国总统佐科威（Joko Widodo）从2014年竞选总统开始，迄今还时常成为其政治对手和既得利益者团伙的攻击目标，兵不厌诈，刻意散播不负责任的谣言，无中生有造谣质疑他是印尼共产党的追随者，甚至说他是华人的后裔等煽动性的毁谤。然而，向来低调和平易近人的简朴佐科威总统，从来不太回应政敌的挑拨，他总是以心平气和对待他们的挑拨离间抹黑手段。

周一（6月5日）佐科威总统在总统府接待国内媒体访问时表示，“对我个人的不负责任的攻击，基本上都是与政治有关，为了达到他们的政治目标，他们都会不择手段攻击我，摸黑我”。

本来不想回应政敌的指控，然而若不想人民澄清，只怕会让人民将被误入歧途。因此总统认为有必要给人民一个有负责任的交代。

总统也呼吁政客应该诚心为人民树立良好道德楷模和推行正确的政治教育观，不要仅会使用民族、宗教、种族和派别（SARA）煽动性的议题操作国家各社会民族的矛盾和自造对敌仇恨。因此消耗了国家大量的资源和精神，对国家社会经济建设仅会带来负面影响。