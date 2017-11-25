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佐科威致开幕词时还秀几句巴达克语发表演讲

总统为苏北西朗宜机场主持启用仪式

【苏北安达拉通讯社11月24日讯】周五（11月24日），在参加女婿家属在苏北省棉兰举行的巴达克民族传统婚礼之际，佐科威总统由海洋事务统筹部长鲁胡特（Luhut Binsar Panjaitan）、交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (Budi Karya Sumadi、国营企业部长莉妮苏玛尔诺 （Rini Soemarno）和苏北省省长邓古埃利（Tengku Erry Nuradi）陪同之下，为苏北省北达班奴里县（ Kab Tapanuli Utara)多巴湖(Danau Toba) 旅游区西朗宜（Silangit）国际机场举行启用开幕仪式。

西朗宜国际机场国营机场运营商Angkasa Pura第II公司（AP營I）负责建造和经营，国营机场运营商Angkasa Pura第II公司（AP營I），今年9月份完成竣工。国内几家航空公司也已开始开辟多巴湖旅游区西朗宜国际机场新加坡航线，相信未来会有更多的航班将陆陆续续启动，为未来苏北省北达班奴里旅游业提供有力的发展空间。

女婿是来自巴达克族的佐科威总统在致开幕词时还使用了不少巴达克语，赢得现场嘉宾的热烈掌声。

总统说，“7.4万年前，这个美丽的多巴湖地区是在一次强大的地震而诞生了这个优美的天然景观，根据历史记载，当时强大的地震，震撼了整个世界。现在我们也正在发展我国锦绣河山的旅游胜地，尤其是秀水明山和景色怡人的多巴湖，加上苏北巴达克族各部落丰富的文化，相信我们将再次震撼全球的游客，使他们争前恐后，蜂拥而来，一道分享这个青山绿水的多巴湖景观。“总统如斯说。

多巴湖风景区是政府也积极开发十大重要旅游景点经济特区之一，其他是邦加勿里洞省(Bangka Belitung)丹绒克拉杨(Tanjung Kelayang)旅游经济特区，万丹省丹绒乐宋海湾（Tanjung Lesung），千岛（雅加达特区），中爪哇婆罗浮屠佛塔（Candi Borobudur），东爪哇布罗莫火山（Gunung Bromo），西奴沙登加拉中龙目（NTB）曼达丽佳旅游特区（Mandalika），东努沙登加拉省科莫多岛（Komodo），中南苏拉威西省布顿(Buton)县瓦卡托比(Wakatobi)国家公园和北朋故鲁省摩罗泰岛（Morotai）。

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