Saturday, April 21st, 2018 | Posted by

佐科威签署总统法令 垃圾处理转变成电能

佐科威总统

佐科威总统

Kumparan Bisnis 420日讯】为了城市的清洁和美观，政府决定而大量减少垃圾，政府认为有必要加快某些省区市的垃圾处理转变成电能技术（PLTSa）。

基于此考虑，佐科威总统在412日签署了2018年关于加速PLTSa201835号总统法令（Perpres）。

根据这项总统法令，PLTSa的目的是提高公众健康和环境质量，明显能够减少废弃物体堆积在清洁和美化城市，以及利用PLTSa形成上游和下游一体化的废物处理系统。

根据总统规则，PLTSa必须加速环保设施建设，PLTSa工程也将各个地方政府事务范围，其中是雅京特区、丹格朗、南丹格朗、勿加西、万隆、三宝垄、苏拉加达、泗水市、锡江、登巴刹、巨港和万鸦老。

根据阅读本总统法令第4条第1.2款。PLTSa可以通过合作协议与地区/城市的地方政府单独或共同合作管理垃圾废物。

根据总统法令，加快发展PLTSa，省长或市长可以指定地区所有地方企业（BUMD）或通过私企建立互利双赢的合作关系。在这项总统法令中规定，PLTSa有必须按照立法的规定，在电力供应业务领域环境实施许可。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212758

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