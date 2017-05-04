Thursday, May 4th, 2017 | Posted by

佐科威签署总统法令
指令国营印尼港口第II公司发展西加省Kijing港口码头

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2017年3月18日，我国交通部长布迪 ·卡利亚·苏玛迪 (Budi Karya Sumadi –中)视察位于西加省喃吧哇（Mempawah）县的吉庆（Kijing）海运港口码头建设预定地并主持工程开工奠基仪式，布迪部长阐述，吉庆港口码头建设工程预计今年8月份就能启动，目标2019年竣工并投入使用。按照设计，吉庆港口码头吞吐量可达到200万个集装箱。

 

【国务秘书处网】根据国务秘书处官方网站公布，佐科威总统已经签署总统法令（Perpres）2017年第43号法令指令国营印尼港口第II公司（Pelindo II）

关于加快发展全国重要战略项目之一的坤甸西加省吉庆（Kijing）

海运港口码头的建设并尽快投入经营。

根据以上总统法令，加速发展坤甸西加省吉庆港口码头和尽快启动运营，将有利于加速连接西加省各地区的经济圈，发展海洋基础设施，因此将促进西加省整体经济发展，尤其是带动坤甸周围地区的长远发展。

“根据这项总统法令，坤甸西加省吉庆港口码头建设项目，主要将成为集装箱码头，多用途码头和国内国际散装海运码头。” 2017年第43号总统法令，第1章第2条规定之一这样阐述。

为此，政府已委托国营印尼港口第II公司（Pelindo II）负责建设和运营坤甸西加省吉庆港口码头，包括融资、技术性的规划、征地、特许权协议文件、环保影响可行性研究报告、项目可行性研究（技术，经济和财政分析）、工程建设、运营操作和维护工程。

根据这项总统法令，发展和经营坤甸西加省吉庆港口码头的融资和预算，将按照法律的规定，来自国营印尼港口第II公司内部资金，而不是来自国家开支预算（APBN）或地方开支预算（APBD）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181944

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