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佐科威签署总统令推行全民精神改革运动

【点滴新闻网1月10日雅加达讯】周二（1月10日），国家内阁秘书处官方网站公布了我国总统佐科威（Joko Widodo）已签署2016年第12号有关推行全民精神革命的总统令（Inpres）。这项总统令主要是针对如何改善或建设印尼民族的性格并实施全面性的精神革命。

总统令中也提到，在建国五原则班渣西拉（Pancasila）之上以及在具有诚信的、良好工作精神、职业道德和携手分工合作的基础上，建设一个具有尊严、现代化、先进和繁荣的国家。

必须全面和深入贯彻于内阁部长、内阁秘书、国家最高检察长、国军总司令、国家警察总长、非内阁政府级机构负责人、国家机构秘书处负责人、省长、县长和市长。

总统指令以上官员立即采取必要措施，根据各部门的职责、职能和权限，全面性实现全民精神改革运动。

根据这项总统令，5项全民精神改革运动必须推行并彻底贯彻的改革领域，即：

增强乐于服务的精神改革 提倡环境清洁的精神改革 推行社会井然有序的精神改革 提高工作的独立性的精神改革 加强社会民族和宗教团结的精神改革

根据2016年第12号总统令，发挥公务员效能与官僚改革部（PANRB）将负责和协调有关增强乐于服务的精神改革的领域，设法不断提高国家公务员的服务精神。

海洋事务统筹部负责提倡环境清洁精神改革的纲领，改造印尼人名不重视卫生和环境的观念，灌输人民对关心和保护环境清洁的正确观念。

经济统筹部负责实现我国人民成为具有独立自主的工作精神改革纲领。

内政部将负责统筹加强社会民族和宗教团结的精神改革纲领。

根据这项总统令，落实以上总统令所需的任何额外费用，将有国家财政预算、地方政府财政预算以及其他合法的资金来源和符合法律规定的运行。

根据国家内阁秘书处公报，2016年第12号8号总统令于发布之日起开始生效。