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佐科威穿着纱笼和戴北芝帽

到中爪哇进行视察工作

【三宝垄TRIBUN新闻网08日讯】佐科威（Jokowi）总统穿着纱笼、西装和戴北芝帽到中爪哇三宝垄参加在北加浪岸（Pekalongan）举行的先知穆哈默德诞辰系列纪念活动和视察北加浪岸努沙登加拉渔港。这位原梭罗市长乘坐总统专用机走下阶梯式直接受到了中爪哇省长甘加尔•普拉诺沃（H.Ganjar Pranowo）的迎接。

从三宝垄，总统将乘坐空军超级美洲豹直升机至北加浪岸。纪念先知穆罕默德诞辰1438年哈吉在Kanzus sholawat大厦由哈比M Lutfi Bin Yahya 举行。

参加活动后，佐科威预定为北加浪岸市民提供慈善社会救济品。然后，总统也在北加浪岸努沙登加拉渔港见证赠送给渔民的渔船。

此外，周一（9/1），总统一行人将继续在北加浪岸和巴塘工作访问。

陪同总统进行视察的政府官员有卫生部长妮拉穆卢克（Nila F Moeloek）、总统秘书处主任Darmansjah Djumala、总统军事秘书Trisno Hendardi 少帅、 总统卫兵（Paspampres）班邦（Bambang Suswantono）少将、总统专员Ari Dwipayana和总统秘书处礼仪局主任Ari Setiawan。