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佐科威称东盟将在‘一带一路’

倡议扮演重要角色

【雅加达安达拉通讯社5月15日讯】我国总统佐科威（Jokowi）出席在中国雁栖湖畔出席“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会，在致词时佐科威表示，东盟国家多位领导人均参加此次国际合作高峰论坛，印尼期待本次论坛为与会各国提供更多的发展机会。

印尼会认真研究“一带一路”重要倡议，才能真正找准自己的切入点，才能更好理解并积极响应这项重要倡议。佐科威总统也阐述，东盟国家将在“一带一路”合作框架下扮演积极和重要的角色并愿与“一带一路”沿线国家共商推进国际合作、实现共赢发展大计。

佐科威总统说，“一带一路”倡议完全符合我国正在推行成为世界海上轴心国的雄伟计划。据佐科威总统阐述，我国位于印度洋和太平洋之间，得天独厚的世界海上经济重要战略地位。我国也拥有丰富的天然资源，从亚齐省至巴布亚，我国也具有美丽的岛屿，发展旅游业潜力大。国际各大航空公司也看好我国旅游业的市场，愿意开辟更多的航线至我国各地方，有利于推动我国地方发展，带动国家经济增长。

在“一带一路”国际合作高峰论坛期间，佐科威总统和习近平主席举行双边会谈，并共同见证两国代表签署三份重要合作备忘录。其中包括，由我国外长雷特诺（Retno Marsudi）与中国外长王毅签署的2017年至2021年印尼-中国全面战略伙伴关系。在经济和技术领域合作方面，印中两国由印尼国家发展规划部部长班邦·布罗佐内戈罗（Bambang Brodjonegoro）

与中国商务部部长钟山代表签署合作备忘录。

中国国家主席习近平也在“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会致词时也强调， “一带一路”的核心内容是促进基础设施建设和互联互通，对接各国政策和发展战略，深化务实合作，促进协调联动发展，实现共同繁荣。”

习近平主席还阐述，当今世界正处在大发展大变革大调整之中。新一轮科技和产业革命正在孕育，新的增长动能不断积聚，各国利益深度融合，和平、发展、合作、共赢成为时代潮流。全球发展中的深层次矛盾长期累积，未能得到有效解决。全球经济增长基础不够牢固，贸易和投资低迷，经济全球化遇到波折，发展不平衡加剧等问题对世界经济的影响突出。

面对挑战，各国都在探讨应对之策，也提出很多很好的发展战略和合作倡议。但是，在各国彼此依存、全球性挑战此起彼伏的今天，仅凭单个国家的力量难以独善其身，也无法解决世界面临的问题。只有对接各国彼此政策，在全球更大范围内整合经济要素和发展资源，才能形成合力，促进世界和平安宁和共同发展。

在这个基础上，中方倡议主办这次高峰论坛，目的就是共商合作大计，共建合作平台，共享合作成果，让“一带一路”建设更好造福各国人民。习近平主席这样说。