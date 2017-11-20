Monday, November 20th, 2017 | Posted by

佐科威特地从梭罗运送7架王室马车
预计一万嘉宾将参加Bobby与Kahiyang在棉兰婚礼

【梭罗罗盘报新闻网讯】佐科威总统将从梭罗市运送至棉兰，配合由男方家属举行的巴达克族传统婚礼Kahiyang AyuBobby Nasution完婚典礼仪式。

根据佐科威总统家属的要求，这7架王室马车和14匹马将被运送到苏北棉兰为Bobby Kahiyang Ayu婚礼仪式礼仪工具。”Sunardi周日（1119日）与罗盘报记者如是说道。

Sunardi是两个星期前引领Bobby Nasution和家属一起到梭罗市Graha Saba Buana婚礼大楼的车手之一。

Sunardi说，他目前有23名车夫到棉兰市登上已准备好的军分区司令部（Kodim）巴士。 不仅仅是公共汽车，还有九架卡车载着7架马车和14匹马。

关于角色和表演，Sunardi声称还不知道。 他连同7名车夫和16名机组人员被要求带着制服回到棉兰。

根据Sunardi说，在梭罗使用的八辆马车中，其中一架没有被带到棉兰。Sunardi补充说，从梭罗到棉兰的旅程通常需要天4夜。 不过，由于高速公路上的公共汽车和卡车被军官护送，所以7架马车很快将到达了棉兰。

在苏北棉兰的传统婚礼聚会Kahiyang AyuBobby Nasution之际，棉兰的酒店入住率有所上升，几乎所有的酒店都被订完。1119日至26日举行的KahiyangBobby婚礼上，来自棉兰的三家星级酒店都挤满了客人。苏被印度尼西亚酒店和餐馆协会主席Deny S Wardhana如是表示。

苏北KahiyangBobby婚礼将以巴达克（Batak）传统婚礼举行。Bobby的叔叔Erwan Rozali Nasution说，这位佐科威的唯一女儿的婚礼肯定会邀请很多人。 像佐科威的志愿者一样，所有苏北的地方首长、省长和族裔都会来参加。定制游行和婚礼招待会将在棉兰Bukit Hijau RegencyBobby家的旁边举行。预计将有1万志愿者人客出席也将安排在Haji Medan 宿舍入住。

议程计划实现约一万名准备在棉地哈吉宿舍特别住宿的客人志愿者。而估计从梭罗来的佐科威家属将有100余人出席。

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