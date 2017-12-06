Wednesday, December 6th, 2017 | Posted by

佐科威特别推荐印尼特产万煎糕
总统在茂物行宫会见阿富汗第一夫人鲁拉加尼

周二（12月5日），佐科威总统在西爪哇茂物行宫会见 阿富汗第一夫人鲁拉加尼。

周二（12月5日），佐科威总统在西爪哇茂物行宫会见 阿富汗第一夫人鲁拉加尼。

 

【罗盘报新闻网茂物125日讯】周二（125日）下午，我国总统佐科威在西爪哇天朗气清的茂物行宫会见 到我国访问的阿富汗第一夫人鲁拉加尼（Rula Ghani)

根据媒体报道，阿富汗第一夫人鲁拉加尼下午约17.00左右抵达茂物行宫并获得身穿我国传统蜡染布衬衫佐科威总统在大门的热烈接待。之后，佐科威总统邀请鲁拉加尼到会议厅会谈。佐科威总统还特地为准备了我国特产万煎糕（Martabak）和茂物特产小面包（Roti Unyil)，会谈在轻松气氛进行。

阿富汗内战连年不断，导致社会混乱，民不聊生，经济发展也几乎停滞不前，人民受尽苦难。我国政府也试法协助阿富汗脱离持续不断的内战，使经济发展能回到正确的轨道运行。

佐科威总统也在各个不同的场合提到阿富汗各部落民族在世界大国对阿富汗的博弈中所带给阿富汗人民的困境。希望我国各民族都能维持我国多元化团结的精神，携手维护国家统一的完整性。千万不要重蹈阿富汗的覆辙。

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