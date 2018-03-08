Thursday, March 8th, 2018 | Posted by

佐科威欢迎2019年更多的副总统候选人出现

 

佐科威总统周三（3月7日）为在万丹省丹格朗Hotel Novotel大厅举行的印尼青年企业家协会全国代表工作会议举行开幕礼，多名内阁成员出席参加，其中是经济统筹部长达尔敏纳苏迪安（前右二）、贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基达（前左一）和HIPMI总主席Bahlil Lahadalia及万丹省省长Wahidin Halim（右一）等工商界代表嘉宾

佐科威总统周三（3月7日）为在万丹省丹格朗Hotel Novotel大厅举行的印尼青年企业家协会全国代表工作会议举行开幕礼，多名内阁成员出席参加，其中是经济统筹部长达尔敏纳苏迪安（前右二）、贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基达（前左一）和HIPMI总主席Bahlil Lahadalia及万丹省省长Wahidin Halim（右一）等工商界代表嘉宾

 

【雅加达罗盘报新闻网37日讯】佐科威总统周三（37日）为在万丹省丹格朗Hotel Novotel大厅举行的印尼青年企业家协会(HIPMI)全国代表工作会议举行开幕礼活动期间，当被问及有关2019年总统选举，多名政客已表示希望能成为副总统候选人的愿望时表示，越多的副总统候选人的出现是好态势，意味着我国具有才能的未来国家领导人层出不穷，因此佐科威总统欢迎更多的政客加入副总统候选人的公平竞争。

寻求连任的佐科威总统几乎笃定成为2019年总统候选人，多民政客已毫不掩饰自己争取成为副总统候选人的野心。其中最为积极莫过于民族复兴党（PKB）总主席慕海敏（Muhaimin Iskandar）。

虽然PKB是支持政府的联盟政党，然而，迄今为止，PKB还没有正式宣布在2019年支持佐科威为总统候选人，慕海敏尚处于观望的状态，看风使舵，除了多次在各种不同场合表达对佐科威的忠诚，据悉慕海敏也和帕拉波沃（Prabowo Subianto）阵营建立畅通的联系渠道，摆出一副脚踩两条船的姿态，希望能左右逢源，被其中一位总统候选人选上。

然而，对未来2019年的副总统搭档人选，佐科威还是保持三缄其口，不愿回答记者的提问，仅表示距离大选时间还很长。

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