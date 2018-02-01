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佐科威接见韩国防长

就两国国防合作进行讨论

【雅加达点滴新闻网1月31日讯】佐科威总统周三（31日）在雅京独立宫接见到我国访问的韩国国防部长宋永武(Song燳oung-moo)。

周三（1月31日）我国总统由我国国防部长里亚米扎尔德里亚库杜（Ryamizard Ryacudu）和总统府幕僚长穆尔多科（Moeldoko）退役上将陪同下与来自韩国的三名外交部代表团和一名翻译员在雅京中区总统府举行会议。

里亚米扎尔德说，这次会议旨在加强两国之间包括国防部的国防武器装备（Alutsista）领域的合作。另外，里亚米扎尔德说：“我们也要在情报领域进行交流合作，因为我们要应付恐怖主义猖獗活动”。

据里亚米扎尔德说，国防武器装备合作之一是关于潜艇。韩国方面也已经看到了印度尼西亚的潜艇。此外，我国总统佐科威也曾表示，在这简短的时间内将访问韩国。

与此同时，韩国国防部长宋永武表示，根据去年总统领导人会议上，两国合作关系同意将改为特殊的战略伙伴关系。

“根据协议，我们将在国防和外交等各个领域进行更密切的合作，我们将与印尼携手并进，印尼也是韩国在各领域合作的重要国家之一。” 宋永武如是说道。