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佐科威或推荐年轻一代

Najwa 和 Erick 成为佐科威-马鲁夫胜选团队主席

【点滴新闻网雅加达8月26日讯】据说现任总统候选人佐科威正考虑推荐年青一代为2019年总统选举全国胜选团队（TKN）主席。据悉Najwa Shihab和Erick Thohir或成为担任重任的“黑马”。

“Najwa Shihab和Erick Thohir两个名字正在讨论中。”印尼团结党（Perindo）秘书长罗菲克（Ahmad Rofiq）周日（8月26日）在雅京中区门腾的办公室如是说。

佐科威-马鲁夫（Jokowi – Maruf）全国胜选团队副秘书说，Najwa和Erick仍然处于联盟圈子的讨论层面。将来，无论谁当选为全国胜选团队主席都是佐科威的权威。

罗菲克解释说，目前佐科威确实专注于寻找有成就并被认为是千禧一代的年轻人。因为，这个千禧一代的选民在印度尼西亚相当庞大。

“我们必须充满信心，凭借佐科威拥有全国胜选团队的力量。”罗菲克如是说。

众所周知，佐科威同时也是2019年总统选举候选人仍然保密全国胜选团队主席。因为佐科威目前还在考虑全国胜选团队主席有必要来自年轻一代。据报道，雅加达和巨港2018年亚运会结束后宣布全国胜选团队主席。