Saturday, March 31st, 2018 | Posted by

佐科威总统Ngawi-Wilangan 高速公路主持通车仪式

佐科威总统周四(3 月29日)在东爪哇茉莉芬为牙威-威朗岸高速收费公路主持通车启用仪式。

佐科威总统周四(3 月29日)在东爪哇茉莉芬为牙威-威朗岸高速收费公路主持通车启用仪式。

 

【雅加达时代周刊329日讯】周四（329日）佐科威总统主持 牙威-威朗岸（Ngawi-Wilangan）高速收费公路通车仪式。因此，牙威-威朗岸高速收费公路沿东52公里延伸至东爪哇三个地区，即牙威、茉莉芬（Madiun）和安褥（Nganjuk）正式运营。

我的目标是2018年底从孔雀港（Merak）到岩望（Pasuruan），2019年底从孔雀港至外南梦连接起来。”佐科威总统周四（329日）在茉莉芬主持牙威-威朗岸高速收费公路通车仪式后如是说道。

佐科威主持的牙威-威朗岸高速收费公路路段是由PT Ngawi Kertosono JayaPT NKJ）承包建筑是梭罗-牙威-吉礁山（Kertosono）高速收费公路的一部分。牙威-威朗岸高速收费公路部较早通车仪式，因为基础设施被认为比较完善。虽然由PT SNJ和政府提供的威朗岸-吉礁山的梭罗-牙威的高速收费公路尚未完成开发。

牙威-吉礁山配备了四个收费站（GT），这些收费站也已经过可行性测试，分别是牙威收费站、Dumpil Balerejo的茉莉芬收费站，CarubanMejayan收费站以及SajananPajar村茉莉芬-安褥边界的威朗岸收费站。

陪同佐科威总统主持高速收费公路通车仪式的有公共工程与住房部长巴苏基哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）、财政部长丝莉穆莉亚妮（Sri Mulyani）、内阁秘书帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）、东爪哇省长SoekarwoPT Jasa Marga 总经理Desi ArryaniPT Waskita Karya总经理 Nyoman Wirya AdnyanaPT Ngawi Kertosono Jaya 总经理Iwan Moedyarno。牙威-威朗岸高速收费公路开通后，佐科威总统还进行了高速收费公路电子交易，并且已经可以运营高速收费公路的标志。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210737

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