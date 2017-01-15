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佐科威总统 美佳娃蒂和部长出席PKPI 18周年庆典

享特罗柏利约诺:PKPI支持佐科威政府

【本报讯】印尼团结与公正党（PKPI）中央理事会 总主席享特罗柏利约诺（AM Hendropriyono）在该党成立周年的党庆上宣读该党的党纲及未来方向时表示，该党将继续支持佐科威总统的政府。

印尼团结与公正党总主席享特罗柏利约诺周日在雅加达南区的达玛旺沙大酒（Hotel Dharmawangsa）店举行党庆的大会上说；印尼团结与公正党总是站在佐科威政府的最前方维护印尼政府的稳定局面。

享特罗柏利约诺也承诺支特维护印尼经济稳定的发展，使印尼于年，印尼独立周年时可被列为世界第大经济强国。

他表示；维持在各方面稳定的发展使印尼在独立周年时，可以成为世界第大经济强国。我国虽然经常被示威行动干扰，但经济增长仍能达到％，倘若国内治安能够更稳定，经济增长将能达到％。

享特罗在演讲中表示，该党强烈的反对一切形式的分裂活动，无论在中央或在边缘地区的分裂活动，他希望我国的政治有主权、经济有自主权，在文化领域有个性。行政与司法部门权力平衡，媒体与公民社会起监督的责任。

佐科威总统、斗争民主党总主席美加娃蒂 （Megawati）、人民良心党 （Hanura）

中央理事会总主席乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang ）、国民使命党（PAN）总主席亦是人民协商会议长祖尔基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan)等出席的第周年党庆。

出席的部长有：海洋渔业部长苏西·普吉亚司杜蒂（Susi Pudjiastuti）、公共工程与住房部长巴苏基·哈迪穆尔约诺（Basuki Hadimuljono）、农业部长阿姆兰·苏莱曼（Amran Sulaiman）、环境与林业部长西蒂·努尔巴亚（Siti Nurbaya Bakar）、内政部长扎赫约·库莫罗（Tjahjo Kumolo）、交通部长: 布迪 ·卡利亚·苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)、司法人权部长亚索纳·劳利（Yasonna Laoly）。

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